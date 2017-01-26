Советник Путина предложил ограничить Интернет в России

Единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России – это ограничение интернета, как в Китае. Об этом заявил советник президента Владимира Путина по вопросам развития интернета Герман Клименко, передает Интерфакс.

"Путь один – это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", – сказал Клименко на лекции Информационная безопасность России, проведенной в рамках курса Армия и общество.

Советник Путина посетовал, что иностранные компании, работающие на территории РФ, не отвечают на запросы российских правоохранительных органов.

"Мы находимся в странной позиции, когда на территории РФ находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов они не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в WhatsApp и попросить отключить шифрование", – сказал Клименко.

Он подчеркнул, что если иностранные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами "любое уважающее себя государство должно их выкинуть".

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Герман Клименко выразил опасение, что Россию могут отключить от мирового интернета. По его словам, высока вероятность "тектонических сдвигов" в отношениях России с Западом в сторону ухудшения.

Источник: korrespondent.net