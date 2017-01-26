В Оппоблоке посчитали, на сколько обнищают пенсионеры

В нынешнем году реальные доходы пенсионеров упадут минимум на 2-5% из-за инфляции, недостаточной индексации и отсутствия в Пенсионном фонде средств на осовременивание пенсий. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционного блока Михаил Папиев, комментируя информацию об утверждении Кабмином бюджета Пенсионного фонда с дефицитом в 141 миллиард гривен.

"Повышение минимальных пенсий на 10%, заложенное в бюджете, будет "съедено" ростом цен. Кабмин запланировал 8%-ю инфляцию, но уже сейчас Нацбанк говорит о 8-10%, а эксперты Оппозиционного блока прогнозируют рост цен на 12%. Это значит, что минимальные пенсии обесценятся на 2%, а доходы остальных пенсионеров упадут еще сильнее. Если сегодня пенсии хватает только на минимальный продуктовый набор, то к концу года пожилые украинцы не смогут купить и его", – цитирует Папиева пресс-служба блока.

Согласно подсчетам экспертов партии, стоимость минимального продуктового набора, являющегося только одной из частей потребительской корзины, составляет 1 240 гривен. Это не включает стоимости лекарств, одежды, оплаты коммунальных платежей, проезда и услуг. При этом 6,4 млн из 11,9 млн пенсионеров получают минимальную пенсию, которая сейчас составляет 1 247 гривен, а в конце года должна равняться 1 373 гривны.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева пообещал к марту представить законопроект, который позволит сделать Пенсионный фонд бездефицитным, но в то же время может вызвать "шок" у украинцев.

Источник: korrespondent.net