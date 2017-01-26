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26. 01. 2017

В России впервые испытали истребитель МиГ-35

Сегодня в России официально начались летные испытания легкого истребителя МиГ-35. За полетом самолета в подмосковных Луховицах наблюдал по видеосвязи президент Владимир Путин.

МиГ-35 – это многоцелевой истребитель поколения 4++. Он представляет собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.

По данным из открытых источников, МиГ-35 способен нести на 10 узлах подвески до 7 тонн боевой нагрузки и развивать скорость 2,25 Маха (более 2700 километров в час). Боевой радиус самолета составляет 1000 километров, практический потолок – 17500 метров.

Как сообщал Корреспондент.net, в августе 2016 года Россия показала новейший истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) в воздухе. Ожидается, что в 2018 году начнутся серийные поставки этих самолетов в войска.

Сверхсамолеты. Истребители пятого поколения

Источник: korrespondent.net

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