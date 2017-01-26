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26. 01. 2017

Полторак рассказал о приоритетах реформирования Минобороны

Критериям государств-членов НАТО в 2017 году должны соответствовать 40% структурных подразделений генерального штаба Вооруженных сил Украины. Об этом приоритете на заседании кабинета реформ МОУ и ВСУ заявил министр обороны Степан Полторак.

По его словам, также среди приоритетов завершение создания Сил специальных операций, создание единого органа управления медицинским обеспечением на стратегическом уровне, введение в эксплуатацию Единого государственного реестра военнообязанных, оптимизация структуры денежного обеспечения военнослужащих.

Также Полторак сообщил, что в реформировании военного ведомства помогают 37 советников из стран-членов НАТО.

Как сообщал Корреспондент.net, прошлой осенью Степан Полторак заявил о том, что реформирование Минобороны завершится в 2018 году.

Ранее Полторак озвучил сумму расходов на одного военнослужащего ВСУ в год.

Источник: korrespondent.net

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