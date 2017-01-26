В Украине значительно подорожает вода

Нацкомиссия повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба компании.

Тарифы поднимут для двух категорий коммунальных и промышленных потребителей (лицензиатов).

Их разделили на две группы: в первую внесены 36 лицензиатов, тарифы для которых пересматривались в течение января-августа 2016 года. Им поднимут тариф на 9 процентов - с 9,86 гривен за кубометр до 10,76 гривен за кубометр.

Во вторую группу входят 18 компаний, тарифы для которых еще не пересматривались: им поднимут тариф аж на 37 процентов - 9,18 гривен за кубометр до 12,54 гривен за кубометр.

Нацкомиссия также создала таблицы, где перечислены все лицензиаты, для которых поднимут тарифы и на сколько их поднимут.

Например, если указан "Миргородводоканал", то это подразумевает, что платить больше придется абонентам этого предприятия, то есть - жителям Миргорода.

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Отметим, на днях в сети также обсуждали шок-платежки за отопление.

Источник: korrespondent.net