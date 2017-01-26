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26. 01. 2017

В Германии на шесть лет осудили школьницу-сторонницу ИГ

В Германии вынесен приговор по делу о первом в стране нападении на человека, спланированном экстремистской группировкой "Исламское государство". Суд приговорил 16-летнюю обвиняемую Сафию С. к шести годам тюрьмы за нападение на полицейского в Ганновере.

Дело рассматривалось Высшим земельным судом Нижней Саксонии, расположенным в городе Целле. Он признал девушку виновной в покушении на убийство, причинении тяжких телесных повреждений и поддержке терроризма.

В итоге суд поддержал позицию прокуратуры, требовавшей приговорить обвиняемую к шести годам тюрьмы. Подробностей о ходе процесса нет, так как слушания были закрытыми для прессы из-за юного возраста подсудимой.

Сафия С. признала свою вину и дважды принесла извинения полицейскому - в письме из СИЗО и в зале суда. В связи с этим обстоятельством защита настаивает на том, что она не является радикальной исламисткой, и требует смягчить наказание. Адвокат школьницы сразу после оглашения приговора подал апелляцию, ссылаясь на то, что в той ситуации ганноверская полиция "действовала недостаточно профессионально".

Сафия С. 26 февраля 2016 года напала с ножом на 34-летнего сотрудника полиции на вокзале в Ганновере. Полицейский получил тяжелые ранения, но выжил.

Напомним, в 2016 году Германия выслала из страны почти 24 тысячи мигрантов. Ожидается, что в 2017 году число покинувших Германию мигрантов должно сильно увеличиться.

Источник: korrespondent.net

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