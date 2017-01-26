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26. 01. 2017

Порошенко одобрил допуск иностранных войск

Президент Петр Порошенко подписал закон о допуске иностранных войск в этом году для участия в учениях, говорится на сайте Верховной Рады.

Ранее Верховная Рада разрешила допуск иностранных войск в Украину в 2017 году для участия в военных учениях.

Глава государства одобрил допуск на 365 дней американской армии, НАТО и государств программы Партнерство ради мира для участия в трех учениях.

Общая численность участников этих учений составит до 13 тысяч военнослужащих: до 10 тысяч военнослужащих от Вооруженных сил Украины и максимум по 1,5 тысяч военнослужащих от США и от НАТО, а также участников программы Партнерство ради мира.

Также одобрен допуск иностранных воинских формирований на 25 дней в июне-ноябре для участия в украинско-американских учениях Репид Трайдент - 2017 в Международном центре миротворчества и безопасности в Львовской области.

Кроме того, допуск иностранных военнослужащих одобрен на 25 дней в июле-сентябре для участия в украинско-американских учениях Си Бриз - 2017.

Для обеспечения проведения всех этих учений планируется использовать 34 миллионов 888 тысяч 300 гривен.

Напомним, на днях Украина начала масштабные учения в южных областях.

Источник: korrespondent.net

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