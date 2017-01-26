В зоне АТО погиб военный

В зоне АТО погиб украинский военный, сообщает штаб в Facebook.

Также отмечается, что сепаратисты обстреливают позиции ВСУ из тяжелого вооружения. В частности, на Мариупольском направлении из минометов разных калибров сепаратисты вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, Широкино и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Широкино, Новогригорьевке и Павлополю.

По Широкино вел огонь и танк. По Новотроицкому – снайпер. На Луганском направлении по Новозвановке сепаратисты применили Град, выпустив в сторону позиций военных 20 снарядов.

Водяное и Попасную обстреляли из 82 миллиметровых минометов. На Донецком направлении использовали 82 миллиметровые минометы, обстреливая наши позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов различных систем – Новозвановку и опять же Авдеевку. Всего, по состоянию на 18.00, состоялся 31 обстрел.

Ночью также сообщалось о применении сепаратистами Града.