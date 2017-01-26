Часы Судного дня перевели вперед из-за Трампа

Стрелки "часов Судного дня", отсчитывающие время до потенциального ядерного апокалипсиса, передвинули на 30 секунд. Теперь они показывают 23:57:30, где полночь значит наступление катастрофы.

Часы Судного дня являются проектом сотрудников журнала Bulletin of Atomic Scientists. Решение передвинуть стрелки было принято в связи с заявлениями Дональда Трампа о ядерном оружии и изменениях климата.

На решение также повлиял рост националистических настроений во всем мире.

Напомним, Трамп перед вступлением в должность заявил, что США должны усилить ядерный арсенал. Впрочем, сегодня Трамп назвал получение ядерных кодов отрезвляющим.

Он также известен как противник концепции глобального потепления. В 2012 году он заявил, что эту теорию придумали китайцы, чтобы лишить американскую промышленность конкурентоспособности.