ОБСЕ подтвердила гибель пяти мирных граждан на Донбассе

За последние 12 дней на Донбассе погибли пять и ранения получили четыре мирных жителя, большинство из них – в результате применения тяжелого вооружения. Об этом сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"Наблюдатели за последние 12 дней в Луганской области подтвердили гибель пяти гражданских лиц вблизи линии соприкосновения. В Донецкой области – ранение четырех местных жителей. Это неприемлемо", – сказал Хуг в ходе брифинга в Краматорске.

При этом он подчеркнул, что тяжелое вооружение находится вдоль линии разграничения в зоне АТО в нарушение Минских договоренностей. Эти нарушения фиксируются со стороны и ВСУ, и со стороны сепаратистов.

Хуг также отметил, что во многих местах стороны конфликта находятся слишком близко друг к другу, в частности, в Коминтерново, КПВВ Марьинка, в Новолуганском, Новгородском, вблизи Светлодарска, между Попасной и Первомайском.

"В большинстве из этих мест – плотная гражданская застройка, живут мирные жители, находятся важные объекты инфраструктуры… Из-за того, что стороны находятся близко, ситуации, когда начинают разворачиваться боевые действия, нередки", – констатировал Хуг.

Тихое наступление. Что происходит на линии фронта

Как сообщал Корреспондент.net, вооруженные силы Украины потеряли погибшими 22 человека в декабре 2016 года.Такие цифры потерь озвучили Петр Порошенко.

Также глава государства сообщил, что за три года на Донбассе погибли 10 тысяч украинцев.

Источник: korrespondent.net