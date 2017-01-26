Климкин ждет встречи с людьми Трампа в феврале

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что собирается встретиться с представителями администрации американского президента Дональда Трампа в феврале, передает УНИАН.

Именно тогда состоится его визит в США в рамках месячного председательства Украины в Совете безопасности ООН.

"Мы находимся в диалоге. По датам смогу сказать несколько позже. То есть, я буду присутствовать в следующем месяце (в Нью-Йорке - ред.), поскольку, как вы знаете, мы председательствуем в Совете безопасности. У нас будет два очень важных министерских заседания: одно посвящено угрозам критической

"Конечно, буду встречаться там с представителями американской администрации, поэтому в ближайшие дни по датам и по встречам будет логистическая ясность, тогда скажу, но, конечно, это очень важно, и мы находимся в очень плотном контакте", - заявил министр.

Отметим, сегодня агентсво Reuters сообщило, что официальный Киев обеспокоен тем, что президент Трамп хочет исключить Украину из любых переговоров, пытаясь улучшить отношения с Москвой.

Однако позже в МИД уточнили слова о переговорах Украины с Россией и США, заявив, что замминистра неправильно трактовали.

Недавно также сообщалось, что Порошенко ждет встречи с Трампом в следующем месяце.