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26. 01. 2017

Президент Мексики отменил встречу с Трампом

Президент Мексики Энрике Пенья отменил запланированную 31 января встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, передает Reuters.
 
Перед этим Трамп пригрозил отменить визит президента Мексики, если тот откажется взять на себя расходы по строительству стены на американо-мексиканской границе.
 
Мексиканский лидер сообщил в своем Twitter, что отзывает свой визит в США, запланированный на вторник, после призывов Трампа к Мексике насчет финансирования строительства стены на границе.
 
При этом Ньето отметил, что "Мексика подтверждает свою волю работать с Соединенными Штатами для достижения соглашений в интересах обеих стран".
 
Накануне Трамп издал указ о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении иммиграционной политики.

Источник: korrespondent.net

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