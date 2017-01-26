Президент Мексики отменил встречу с Трампом

Мексиканский лидер сообщил в своем Twitter, что отзывает свой визит в США, запланированный на вторник, после призывов Трампа к Мексике насчет финансирования строительства стены на границе.

При этом Ньето отметил, что "Мексика подтверждает свою волю работать с Соединенными Штатами для достижения соглашений в интересах обеих стран".

Накануне Трамп издал указ о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении иммиграционной политики.