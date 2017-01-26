В ПАСЕ осудили Россию из-за Геращенко - нардеп

Депутаты всех политическую групп ПАСЕ, кроме объединенных левых, приняли декларацию, осуждающую Россию за действия по устранению нардепа Антона Геращенко.

Об этом сообщил автор документа, вице-президент ПАСЕ от Украины и нардеп Георгий Логвинский в Facebook.

"Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила Россию за террористическую деятельность в Украине. Об этом говорится в Декларации ПАСЕ 14257, автором которой я являюсь. Депутаты всех политическую групп ПАСЕ, кроме объединённых левых, осудили действия российских спец служб, направленные на устранение народного депутата Украины Антона Геращенко", - сообщил нардеп.



"Важно отметить, что депутаты от Грузии подтвердили аналогичные ситуации на их территории", - подчеркнул Логвинский.

Георгий Логвинский в Facebook

Напомним, на выходных в СБУ заявили, что предотвратили покушение на Антона Геращенко.

Корреспондент.net разбирался в истории покушения на Антона Геращенко.

Источник: korrespondent.net