Бойца АТО из Грузии выпустили из СИЗО

Гражданина Грузии Гию Церцвадзе, воевавшего за силы АТО в Донбассе, выпустили на свободу, сообщила его адвокат Ксения Проконова.

"Гию Церцвадзе выпускают из СИЗО. Решение прокуратуры. Это снятие временного ареста. О запрете на выдачу будем говорить после окончания экстрадиционной проверки. Спасибо всем причастным!" - написала Проконова.

"Как и обещал - Гия Церцвадзе на свободе. Украина своих не сдает. В том числе - если это свои грузины", - сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Напомним, ранее Гию Церцвадзе арестовали по подозрению в убийстве в России. РФ требует его выдачи.

Вчера сообщалось, что Луценко не видит причин для выдачи России Гии Церцвадзе.

Источник: korrespondent.net