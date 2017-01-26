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26. 01. 2017

Посольство в Польше поддержало АТОшников отжиманиями

Посольство Украины в Польше присоединилось к флешмобу #22PushUpChallenge на поддержку ветеранов военных лействий.

Соответствующее видео размещено на странице посольства в Facebook.

"Посольство Украины в Польше присоединяется к #22PushUpChallenge - флешмоба в поддержку военных с посттравматическим синдромом", - говорится в комментарии посольства.

Ранее во флешмобе приняли участие патрульные полицейские Киева, а также отжались пять генералов Нацгвардии.

Кроме того, отжался глава Генштаба Виктор Муженко и киевский мэр Виталий Кличко.

Флешмоб #22PushupChallenge появился в США летом 2016 года. Его цель – обратить внимание на проблемы ветеранов, которые возвращаются после военных конфликтов к мирной жизни.

Цифра 22 связанна с тем, что каждый день, по статистике департамента США по делам ветеранов, 22 ветерана кончают жизнь самоубийством из-за проблем с адаптацией.

Источник: korrespondent.net

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