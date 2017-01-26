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26. 01. 2017

Киев: На Донбассе контроль России, а не оккупация

Донбасс нельзя считать оккупированным согласно международному праву, в отличие от Крыма, заявил министр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш Украинской правде.

"В Крыму в соответствии с нормами международного права присутствует классическая оккупация. Не прячась ни от кого, действуют оккупационные органы власти, полиция и суды Российской Федерации. Зато на востоке Украины Россия пытается показать свою удаленность от процесса. Хотя и мы знаем, что они непосредственно вовлечены в этот процесс", - сказал он.

"Поэтому и Комитет министров Совета Европы, и Совет Европы в целом говорят не об оккупации, а о "эффективном контроле". Это означает, что российская сторона является стороной вооруженного конфликта – но не напрямую, а через эффективный контроль над теми, кто вооруженной так называемой властью", - добавил Черныш.

Cмотрите фотогалерею: Киев: На Донбассе контроль России, а не оккупация

По его словам, эта правовая разница не меняет сути вооруженного противостояния Украины и России, "но правовые последствия здесь разные".

Он отметил, что при оккупации полную ответственность за аннексированный Крым несет Россия. А при "эффективном контроле" Киев обязан действовать так, чтобы в невоенный способ вернуть территории, интегрировать их и поддерживать с ними связи.

"То есть, признать неподконтрольные территории Донбасса оккупированными - это фактически построить стену", - резюмирован министр.

Аналогичное заявление сделал и замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Напомним, осенью генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму, в которой Россия называется государством-оккупантом.

Корреспондент.net разбирался в последствиях резолюции ООН по Крыму.

Источник: korrespondent.net

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