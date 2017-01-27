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27. 01. 2017

Аваков: К ночи взяточники пошли косяком

 
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в Facebook, что задержан судья Соломенского районного суда Киева при получении взятки в размере 22 тысячи долларов за снятие ареста с залогового имущества.
 
"Только что сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки 22000 долларов США за содействие в снятии ареста на имущество которое находилось в залоге", − заявил Аваков.
 
"Это длинный путь − косить и вырывать сорняки. Но, шаг за шагом − и станет чище", − подчеркнул министр.
 
 
Позже Аваков сообщил, что в Кривом Рогу задержали 29-летнего прокурора на взятке в 3 тысячи долларов США. За эти деньги он должен был решить вопрос о снятии ареста с автомобиля. 
 
"К ночи взяточники пошли косяком. После судьи − прокурор", − отметил Аваков.
 
 
Ранее сообщалось, что первого заммэра Ужгорода Иштвана Цапа уличили в вымогательстве 40 тысяч гривен у предпринимателя за разрешение приватизации земли.
 
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Источник: korrespondent.net

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