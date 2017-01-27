Ле Пен пригласили посетить Крым

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что кандидата в президенты Франции от партии Национальный фронт Марин Ле Пен пригласили посетить полуостров, передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что причиной такого шага стала "четкая и понятная" позиция Ле Пен по Крыму.

"Она как раз одна из немногих политиков, которые точно поняли всю судьбу и не поленились почитать историю Крыма, чтобы понять", − отметил Константинов.

По его словам, многие западные политики воспринимают ситуацию вокруг Крыма свысока, не утруждая себя желанием разобраться в происходящем.

"Визит будет важен для нас, мы надеемся на это. Вероятнее всего, это возможно в преддверии выборов во Франции", − добавил глава крымского парламента.

Напомним, ранее Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Франция признает Крым частью России. Также она высказалась, что считает оккупацию Крыма законной.

СБУ запретила въезд Марин Ле Пен в Украину

Ближайший противник Ле Пен на выборах Франсуа Фийон недавно заявил, что Украина и Грузия не предназначены для входа в ЕС и НАТО.

Источник: korrespondent.net