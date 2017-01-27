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27. 01. 2017

Ле Пен пригласили посетить Крым

 
Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что кандидата в президенты Франции от партии Национальный фронт Марин Ле Пен пригласили посетить полуостров, передает РИА Новости.
 
Политик подчеркнул, что причиной такого шага стала "четкая и понятная" позиция Ле Пен по Крыму.
 
"Она как раз одна из немногих политиков, которые точно поняли всю судьбу и не поленились почитать историю Крыма, чтобы понять", − отметил Константинов.
 
По его словам, многие западные политики воспринимают ситуацию вокруг Крыма свысока, не утруждая себя желанием разобраться в происходящем.
 
"Визит будет важен для нас, мы надеемся на это. Вероятнее всего, это возможно в преддверии выборов во Франции", − добавил глава крымского парламента.
 
Напомним, ранее Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Франция признает Крым частью России. Также она высказалась, что считает оккупацию Крыма законной.
 
СБУ запретила въезд Марин Ле Пен в Украину
 
Ближайший противник Ле Пен на выборах Франсуа Фийон недавно заявил, что Украина и Грузия не предназначены для входа в ЕС и НАТО.

Источник: korrespondent.net

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