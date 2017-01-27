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27. 01. 2017

Порошенко: горожанам Львова нужно помочь в проблеме с мусором

 
Президент Украины Петр Порошенко обсудил на рабочей встрече с премьер-министорм Владимиром Гройсманом ситуацию с мусором во Львове, сообщили в пресс-службе главы государства.
 
"Убирать мусор − прерогатива органов местного самоуправления, − отметил президент. − Но когда там не могут в рамках своей компетенции решить эту проблему, когда собственную хозяйственную беспомощность обертывают в политическую материю, а безопасности горожан угрожает экологическая катастрофа, − мы должны помочь горожанам. И городу, который искренне любят десятки миллионов украинцев и миллионы иностранных туристов", − заявил Порошенко.
 
В пресс-службе президента также сообщили, что завтра Львов с рабочим визитом посетит Владимир Гройсман.
 
Как сообщал Корреспондент.net, на днях Гройсман резко раскритиковал власти Львова и поручил главе ОГА найти решение для мусорного кризиса в городе. 
 
На вечер 26 января во Львове было убрано 137 контейнерных площадок, что составляет 35 процентов от общего количества засоренных.

Источник: korrespondent.net

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