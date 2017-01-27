Порошенко: горожанам Львова нужно помочь в проблеме с мусором

Президент Украины Петр Порошенко обсудил на рабочей встрече с премьер-министорм Владимиром Гройсманом ситуацию с мусором во Львове, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Убирать мусор − прерогатива органов местного самоуправления, − отметил президент. − Но когда там не могут в рамках своей компетенции решить эту проблему, когда собственную хозяйственную беспомощность обертывают в политическую материю, а безопасности горожан угрожает экологическая катастрофа, − мы должны помочь горожанам. И городу, который искренне любят десятки миллионов украинцев и миллионы иностранных туристов", − заявил Порошенко.

В пресс-службе президента также сообщили, что завтра Львов с рабочим визитом посетит Владимир Гройсман.

Как сообщал Корреспондент.net , на днях Гройсман резко раскритиковал власти Львова и поручил главе ОГА найти решение для мусорного кризиса в городе.

На вечер 26 января во Львове было убрано 137 контейнерных площадок, что составляет 35 процентов от общего количества засоренных.

Источник: korrespondent.net