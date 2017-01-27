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27. 01. 2017

Советник Трампа: СМИ должны "заткнуться"

 
Один из главных советников президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью The New York Times заявил, что СМИ в США − оппозиционная партия и им стоит "заткнуться".
 
"СМИ должны быть огорчены и унижены, они должны заткнуться и слушать", − сказал Бэннон газете. "СМИ − это оппозиционная партия. Они не понимают нашу страну. Они по-прежнему не понимают, что Дональд Трамп − президент Соединенных Штатов", − подчеркнул Бэннон.
 
По его мнению, СМИ "на 100%" ошиблись, добиваясь победы Хиллари Клинтон на президентских выборах и рассчитывая на эту победу.
 
"Это унизительное поражение они никогда не отмоют", − отметил он. Советник президента добавил, что у прессы нет "никакой власти".
 
Бэннон до августа 2016 года руководил сайтом Breitbart News, который, в отличие от подавляющего большинства СМИ, поддерживал Трампа. Затем он стал ключевым советником предвыборной кампании Трампа, а сейчас занимает пост главного советника по стратегическим вопросам в Белом доме.
 
Ранее сообщалось, что Трамп и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер раскритиковали СМИ за искаженное освещение церемонии инаугурации честными СМИ.
 
СМИ смоделировали сценарий убийства Трампа
 

Источник: korrespondent.net

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