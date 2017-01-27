Палестина подтвердила получение транша Обамы на $221 миллион

Советник президента Палестины по стратегическим вопросам Хусам Зомлот сообщил, что страна получила транш в размере 221 миллиона долларов от бывшего президента США Барака Обамы, передает РИА Новости.

"Последнюю сумму, которую назначила… администрация Обамы, мы уже получили. Они уже перевели эти деньги", − заявил Зомлот.

Он подтвердил, что речь идет именно о том транше, уточнив, что решение о выделении средств было принято в Вашингтоне "несколько недель назад".

"Мы надеемся, что администрация Трампа продолжит политику, которая была в этом отношении у их предшественников", − признался советник лидера Палестины Махмуда Аббаса.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп заморозил перевод 221 миллиона долларов Палестинской автономии, а представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства "не могут быть перечислены в обозримом будущем".

Отметим, что администрация Обамы в последние часы его работы в качестве главы государства перевела Палестине деньги.

Как сообщал Корреспондент.net , в планах у Трампа полное прекращение финансирования организаций, в которые входят Палестинская автономия, а также другие структуры, действующие в обход санкций, наложенных на Иран и Северную Корею.

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Источник: korrespondent.net