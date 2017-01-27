В США нашли способ оплатить стену с Мексикой

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что строительство стены, которую американский президент Дональд Трамп намерен возвести на границе США и Мексики, возможно, будет финансировать за счет 20-процентного налога на импорт мексиканских товаров.

"Если посмотреть на план, который сейчас приобретает очертания, используется глубокая реформа налогообложения со странами, с которыми у нас торговый дефицит, например, с Мексикой. Если эти 50 миллиардов долларов (торгового дефицита) обложить 20-процентным налогом на импорт…, мы можем собрать 10 миллиардов в год и легко заплатить за стену", − отметил Спайсер.

Спикер Белого дома подчеркнул, что Трамп поделился этой идеей с республиканцами в Конгрессе и хочет включить меру в общий пакет налоговых реформ. По словам Спайсера, обсуждение данного вопроса с конгрессменами продолжается, чтобы убедиться, что "план правильный".

Как сообщал Корреспондент.net , Трамп подписал 25 января распоряжение об усилении на границах США которое, в частности, предусматривает возведение стены на границе с Мексикой.

Трамп также пригрозил отменить встречу с мексиканским президентом Энрике Пенья Ньето, если Мехико откажется взять на себя расходы по строительству стены на американо-мексиканской границе.

Позже стало известно, что Ньето отменил встречу с Трампом, которая планировалась на 31 января.

Источник: korrespondent.net