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27. 01. 2017

Белый дом "навел порядок" в Госдепе − СМИ

 
Все высшие руководители Госдепартамента США покинули свои посты, передает Интерфакс со ссылкой на The Washington Post.
 
"Это самый большой единовременный исход на коллективной памяти, и восстановиться после этого невероятно трудно ", − комментирует ситуацию Дэвид Уэйд, который руководил аппаратом ведомства при Джоне Керри.
 
Уэйд отметил, что найти замену этим людям из негосударственного сектора будет непросто.
 
The Washington Post добавляет, что, с учетом критических взглядов нового президента США Дональда Трампа на прежний американский внешнеполитический курс, обеспокоенность может вызвать и то, какие сотрудники придут в госдеп на смену уволившимся.
 
Как сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме, покинувшие Госдеп дипломаты ушли по просьбе администрации Трампа, а не из-за несогласия с его политикой.
 
"Они преданы госсекретарю, президенту и Госдепартаменту. Нет никакой попытки проявить неуважение к президенту, они не увольняются и не бегут из отвращения. Это Белый дом наводит порядок", − отметил собеседник телеканала.
 
По информации CNN, в действительности Белый дом в письменной форме уведомил дипломатов, что более не нуждается в их услугах.
 
Отмечается, что так в администрации Трампа ответили на заявления чиновников об отставке, которые они по традиции подали новой президентской команде. В таких случаях Белый дом обычно не торопит с уходом и просит остаться на посту еще несколько месяцев, но в этот раз отставку принял незамедлительно.
 
Ранее сообщалось, что Белый дом готовит указ о сокращении финансирования ООН и других международных организаций на 40%.
 
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Источник: korrespondent.net

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