СМИ назвали депутатов РФ, которые дали показания по делу Януковича

Бывшие депутаты Госдумы Денис Вороненков и Илья Пономарев дали показания Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, сообщает Коммерсант.

По информации издания, Вороненков частично подтвердил следователям показания, которые ранее дал Пономарев, получивший летом 2016 года вид на жительство на Украине.

Пономарев во время нескольких встреч в декабре и январе с украинскими следователями, в том числе с главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом, рассказал о договоренностях между Януковичем и российскими властями.

Напомним, 22 января генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что по делу Януковича допрошены два депутата Госдумы РФ.

По данным источника Коммерсанта, близкого к ГПУ, Вороненков "сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу Януковича".

Ранее сообщалось, Генпрокуратура заявила о получении доказательств госизмены экс-президента.

Позже Печерский районный суд Киева разрешил заочное досудебное расследования в деле по подозрению Януковича в госизмене.

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Источник: korrespondent.net