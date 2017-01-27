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27. 01. 2017

Мэй: взаимодействовать с РФ нужно с позиции силы

 
Запад должен взаимодействовать с Россией с позиции силы, но при этом стараться избегать конфликтов, заявила премьер Великобритании Тереза Мэй, передает РИА Новости.
 
"Нет ничего неизбежного в конфликте России и Запада, ничего неминуемого в плане возвращения ко временам "холодной войны". Но мы должны взаимодействовать с Россией с позиции силы. И мы должны строить отношения, систему и процессы так, чтобы сделать сотрудничество более вероятным, чем конфликт", − отметила Мэй, выступая перед членами Республиканской партии США в Филадельфии.
 
По ее словам, такой подход стал особенно актуальным после "незаконной аннексии Крыма".
 
Мэй считает, что Запад должен дать гарантии соседним с Россией странам, что их безопасность не находится под вопросом.
 
Также она назвала РФ страной с "небольшими традициями" демократии.
 
"Страны, обладающие небольшими традициями в демократии, свободе и соблюдении прав человека − особенно Китай и Россия − чувствуют себя все более уверенно в международных отношениях", − подчеркнула Мэй.
 
Напомним, британский премьер встретится с президентом США Дональдом Трампом 27 января в Белом доме.
 
Трамп "с большим нетерпением" ожидает встречи с Мэй
 
Ранее Мэй выступила против ядерного разоружения Соединенного королевства, напомнив о "реальных угрозах" со стороны России.
 
 

Источник: korrespondent.net

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