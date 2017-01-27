Мэй: взаимодействовать с РФ нужно с позиции силы

Запад должен взаимодействовать с Россией с позиции силы, но при этом стараться избегать конфликтов, заявила премьер Великобритании Тереза Мэй, передает РИА Новости.

"Нет ничего неизбежного в конфликте России и Запада, ничего неминуемого в плане возвращения ко временам "холодной войны". Но мы должны взаимодействовать с Россией с позиции силы. И мы должны строить отношения, систему и процессы так, чтобы сделать сотрудничество более вероятным, чем конфликт", − отметила Мэй, выступая перед членами Республиканской партии США в Филадельфии.

По ее словам, такой подход стал особенно актуальным после "незаконной аннексии Крыма".

Мэй считает, что Запад должен дать гарантии соседним с Россией странам, что их безопасность не находится под вопросом.

Также она назвала РФ страной с "небольшими традициями" демократии.

"Страны, обладающие небольшими традициями в демократии, свободе и соблюдении прав человека − особенно Китай и Россия − чувствуют себя все более уверенно в международных отношениях", − подчеркнула Мэй.

Напомним, британский премьер встретится с президентом США Дональдом Трампом 27 января в Белом доме.

Трамп "с большим нетерпением" ожидает встречи с Мэй

Ранее Мэй выступила против ядерного разоружения Соединенного королевства, напомнив о "реальных угрозах" со стороны России.

Источник: korrespondent.net