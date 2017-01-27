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27. 01. 2017

СМИ: Трамп планирует телефонный разговор с Путиным

 
Президент США Дональд Трамп планирует провести первый после инаугурации телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в выходные, 28-29 января, написал в Тwitter журналист NBC Хейли Джексон со ссылкой на источники в Белом доме.
 
"Президент Трамп и Владимир Путин, как ожидается, поговорят по телефону на этих выходных, согласно источнику в администрации. Первый звонок с инаугурации", — написала Джексон в своем твиттере.
 

News: President Trump and Vladimir Putin are expected to talk by phone this weekend, per administration source. 1st call since inauguration.

— Hallie Jackson (@HallieJackson) 27 января 2017 г.
 
Ранее сообщалось, что Трамп заявил в интервью о готовности встретиться с Путиным после своей инаугурации.
 
Позже СМИ сообщили, что встреча пройдет в Исландии, однако в штабе Трампа опровергли эту информацию.
 
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Источник: korrespondent.net

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