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27. 01. 2017

СМИ назвали имя задержанного на взятке судьи из Киева

 
Судьей Соломенского райсуда Киева, которого задержали на взятке, оказался Сергей Зинченко, передает Украинская правда со ссылкой на источники в адвокатских кругах.
 
Отмечается, что посредником в получении взятки был директор адвокатского бюро ПМ и Компания Виталий Холоденко.
 
Полученную взятку в размере 22 тысяч долларов США они должны были передать должностным лицам Министерства юстиции Украины за содействие в снятии ареста с помещения, которое находилось в залоге банка.
 
О задержании судьи также написал в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко. Он отметил, что это была вторая в январе общая операция по задержанию коррумпированных судей.
 
 
Ранее сообщалось, что глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании судьи Соломенского районного суда Киева при получении взятки.
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Источник: korrespondent.net

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