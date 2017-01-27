СМИ назвали имя задержанного на взятке судьи из Киева

Судьей Соломенского райсуда Киева, которого задержали на взятке, оказался Сергей Зинченко, передает Украинская правда со ссылкой на источники в адвокатских кругах.

Отмечается, что посредником в получении взятки был директор адвокатского бюро ПМ и Компания Виталий Холоденко.

Полученную взятку в размере 22 тысяч долларов США они должны были передать должностным лицам Министерства юстиции Украины за содействие в снятии ареста с помещения, которое находилось в залоге банка.

О задержании судьи также написал в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко. Он отметил, что это была вторая в январе общая операция по задержанию коррумпированных судей.

Ранее сообщалось, что глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании судьи Соломенского районного суда Киева при получении взятки.

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Источник: korrespondent.net