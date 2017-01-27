Суд на два месяца арестовал экс-заместителей главы Укргаздобычи

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя правления Укргаздобычи Александру Сомову в виде ареста на 2 месяца с правом залога в размере 50 миллионов гривен, передает 112 Украина.

Также на 2 месяца арестовн заместитель председателя правления Укргаздобычи Вадим Шленчак. В его деле предусмотрен залог в 5 миллионов гривен.

Отмечается, что таким решением судья полностью удовлетворил требования представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры о мере пресечения для задержанных.

Напомним, Шленчак и Сомов проходят как подозреваемые по делу Онищенко. Их обвиняют в хищении имущества Укргаздобычи и продаже газа по заниженным ценам.

Как сообщал Корреспондент.net , Александр Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

Источник: korrespondent.net