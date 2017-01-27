Сепаратисты не пустили на Донбасс гумконвой ООН

Помощник начальника Восточного регионального управления Госпогранслужбы Оксана Иванец сообщила в эфире 112 Украина, что 26 января сепаратисты не пропустили на оккупированную территорию Донбасса 24 автомобиля с гуманитарным грузом ООН, а разрешили движение лишь одному.

"Сегодня в течение первой половины дня пограничники на КПВВ "Новотроицкое" осуществили оформление гуманитарного груза от ООН. В гумконвое следовали грузы на неподконтрольную территорию, это были стройматериалы и медикаменты. Всего было оформлено 25 автомобилей и уже в 17 часов, после окончания работы КПВВ пограничники получили информацию, что на неподконтрольную территории было пропущено лишь 1 автомобиль, еще 23 были возвращены на контролируемую территорию без любых объяснений. Еще один остался в "серой зоне" из-за неисправности в самом автомобиле, о его судьбе ничего не знаем", − инормировала Иванец.

По ее словам, про инцидент пограничники сообщили миссии ОБСЕ и в штаб АТО. 27 января автомобили планируют вернуться на подконтрольную Украине территорию, в "ЛДНР" они следовать не намерены.

В Госпогранслужбе отметили, что это первый случай, когда сепаратисты не пропускают на оккупированную территорию автомобили с международной гуманитарной помощью.

Ранее сообщалось, что 18 января в неконтролируемые властями Украины районы Донецкой области проследовали 12 грузовиков от миссии международного комитета Красного Креста.

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Источник: korrespondent.net