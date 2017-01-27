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27. 01. 2017

Штайнмайер: РФ в Сирии не решила конфликт

 
Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung, что усилия России и Турции по сирийскому урегулированию на переговорах в Астане останутся лишь промежуточным шагом, передает РИА Новости.
 
По мнению Штайнмайера, военная операция России в Сирии "внесла вклад в падение Алеппо" и поддержала режим президента Сирии Башара Асада.
 
"Но это еще далеко не решение для Сирии. И Россия, и Турция знают, что решение этого конфликта может удастся только при участии тех игроков, которые всегда были причастны к сирийскому конфликту. Усилия Турции и России в Астане останутся только промежуточным шагом. Обе страны заинтересованы в том, чтобы разделить ответственность за политическое решение между несколькими участниками. Поэтому они обратно передадут переговоры под попечительство ООН", − отметил министр.
 
Он добавил, что сирийский конфликт, прежде всего, является примером неспособности Совета Безопасности ООН к переговорам.
 
"Вопрос в том, где и когда все пошло не так. Я считаю сирийский кризис хронологией упущенных шансов. С самого начала", − подчеркнул Штайнмайер.
 
Также политик сообщил, что международное сообщество стало воспринимать Россию как серьезного военного и политического игрока на мировой арене на фоне ее масштабной операции в Сирии, но вернуться ко временам Ялтинской конференции у русских не получится.
 
По мнению Штайнмаера, Россия не сможет найти себе партнеров только при помощи восстановленной военной мощи.
 
"России неизбежно придется прибегнуть к поиску партнера и политическими методами, если она хочет играть влиятельную роль в международном сообществе", − добавил министр.
 
Ранее Штайнмайер заявил, что Европа может столкнуться с новой гонкой вооружений.
 
Безопасность Европы под угрозой – Штайнмайер

Источник: korrespondent.net

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