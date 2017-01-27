Трамп: Россия и США должны поладить

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что надеется "поладить" с Россией, так как это благоприятно скажется на обеих странах.

"Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас. Мы должны поладить с Россией, как и с остальными", − отметил Трамп.

"Есть возможность, что нам это не удастся, но мы попробуем", − подчеркнул президент США.

Ранее сообщалось, что по данным СМИ, Трамп планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие выходные.

Россия будет уважать нас больше – Трамп

Источник: korrespondent.net