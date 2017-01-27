Лента RSS
Подписаться на ленту
27 января 2017, пятница, 08:00
+2°C
Завтра +2°C
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
27. 01. 2017

Трамп: Россия и США должны поладить

 
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что надеется "поладить" с Россией, так как это благоприятно скажется на обеих странах.
 
"Если мы поладим с Россией, это замечательно. Это хорошо для России, это хорошо для нас. Мы должны поладить с Россией, как и с остальными", − отметил Трамп.
 
"Есть возможность, что нам это не удастся, но мы попробуем", − подчеркнул президент США.
 
Ранее сообщалось, что по данным СМИ, Трамп планирует телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие выходные.
 
Россия будет уважать нас больше – Трамп

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.