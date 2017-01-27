Дело Ил-76: генерала хотят посадить на восемь лет

Прокуратура просит для обвиняемого в служебной халатности по делу о сбитом Ил-76 над Луганском генерал-майора Виктора Назарова восемь лет тюрьмы. Об этом сообщает Радио Свобода.

Обвинение также заявило, что требует компенсации государству за самолет - 28,1 млн грн. Адвокаты родственников погибших - по 500 тыс грн каждой семье.

Сам Назаров свою вину отрицает, утверждая, что следствие не собрало доказательств его вины, а в самом деле есть противоречия.

Обвинительный приговор должны вынести уже на следующем заседании.

Как сообщал Корреспондент.net , 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска сепаратистами был сбит самолет Ил-76, на борту которого находились 49 украинских военнослужащих – члены экипажа и десантники. 25 ноября 2014 года генерал-майора Виктора Назарова, обвиняемого в служебной халатности, которая привела к крушению Ил-76 и гибели военнослужащих, арестовали. Сбитый Ил-76: главе ЛНР сообщили о подозрении

Источник: korrespondent.net