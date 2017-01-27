Итоги 26.01: статус Донбасса и нищий Укроборонпром

В правительстве сообщили, что на Донбассе контроль России, а не оккупация

Министр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявил, что Донбасс нельзя считать оккупированным согласно международному праву, в отличие от Крыма. "В Крыму в соответствии с нормами международного права присутствует классическая оккупация...Зато на востоке Украины Россия пытается показать свою удаленность от процесса. Хотя и мы знаем, что они непосредственно вовлечены в этот процесс", – отметил Черныш. По его словам, эта правовая разница не меняет сути вооруженного противостояния Украины и России, "но правовые последствия здесь разные".

Порошенко одобрил допуск иностранных войск для участия в учениях

Президент Петр Порошенко подписал закон о допуске иностранных войск в 2017 году для участия в учениях.

Глава государства одобрил допуск на 365 дней американской армии, НАТО и государств программы Партнерство ради мира для участия в трех учениях.

Общая численность участников этих учений составит до 13 тысяч военнослужащих: до 10 тысяч военнослужащих от Вооруженных сил Украины и максимум по 1,5 тысяч военнослужащих от США и от НАТО, а также участников программы Партнерство ради мира.

В Украине значительно подорожает вода

Нацкомиссия повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения.

В пресс-службе компании сообщили, что тарифы поднимут для двух категорий коммунальных и промышленных потребителей (лицензиатов), которых разделили на две группы.

В первую группу внесены 36 лицензиатов, тарифы для которых пересматривались в течение января-августа 2016 года. Им поднимут тариф на 9 процентов – с 9,86 гривен за кубометр до 10,76 гривен за кубометр.

Во вторую группу входят 18 компаний, тарифы для которых еще не пересматривались: им поднимут тариф на 37 процентов – с 9,18 гривен за кубометр до 12,54 гривен за кубометр.

Ветераны АТО перекрыли железную дорогу на Луганщине

На участке Горское-Золотое ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск-Лисичанск-Попасная.

По информации нардепа Семена Семенченко в Facebook, протестующие пытались пресечь торговлю с незаконными вооруженными формированиями. По его словам, "рядовые сотрудники МВД, пограничники, сотрудники СБУ поддержали действия ветеранов".

Спикер прокуратуры области Анна Зыкова сообщила, что по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения открыто уголовное дело. Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.

Украинка получила международную математическую премию

Украинская ученая Марина Вязовская удостоилась "Премии Салемо 2016" за сделанное открытие в области математики. Премия является международной, и ежегодно присуждается молодым математикам.

"Премию Салемо" получают те ученые, которые делают открытия в сфере научных интересов французского математика Рафаэля Салема.

Касательно Вязовской известно, что она нашла решение упаковки шаров в эвклидовом пространстве. Эту задачу пытались решить многие ученые на протяжении нескольких веков.

Ранее она была решена, однако лишь для пространств с тремя и менее измерениями.

Оппозиция Сирии отказалась от Конституции Кремля

Член делегации Сирии в Астане Яхья аль-Ариди заявил, что сирийская оппозиция отказалась от проекта Конституции страны, которую предложила Россия во время переговоров.

Мы сказали им (россиянам – ред.), что только сирийцы имеют право писать Конституцию Сирии – это сирийский народ... Когда Конституция написана другой страной, она не будет работать политически", – отметил аль-Ариди.

Украина лидирует по колличеству поданых жалоб в Европейский суд по правам человека

Украина лидирует в антирейтинге по количеству дел против нее в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщается в статистической сводке суда, из 79,8 тысяч жалоб по состоянию на 31 декабря 2016 года, почти четверть поданы против Украины – 18 тысяч 171 дело.

Что касается принятых решений ЕСПЧ в 2016 году, в которых уже были признаны нарушения прав человека, то тут лидерами являются Россия (228 решений), Турция (88), Румыния (86), Украина (73), Греция (45) и Венгрия (41).

Трамп заявил о намерении остановить выдачу виз для семи мусульманских стран и сократить финансирование ООН

США намерены приостановить выдачу виз для граждан семи стран с преобладающим мусульманским населением. В проекте указа Трампа упоминаются Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Судан, Сирия и Йемен.

Также администрация президента США готовит указ о сокращении финансирования ООН и других международных организаций на 40%.

В планах у Трампа – полное прекращение финансирования организаций, в которые входят Палестинская автономия, а также другие структуры, действующие в обход санкций, наложенных на Иран и Северную Корею. Не собираются давать деньги и организациям, финансирующим аборты.

В Укроборонпроме сообщили о нехватке средств

В Государственном концерне Укроборонпром не хватает средств. Его руководство вынуждено прибегать к такой непопулярной мере, как неоплачиваемые отпуска для сотрудников оборонных предприятий.

Так, из-за нехватки финансирования отправятся в неоплачиваемый отпуск сотрудники Львовского бронетанкового завода, а украинские военные в зоне АТО не получат современные танки Оплот, бронемашины Дозор-Б и другую современную военную технику, отметили в пресс-службе концерна.

В Украину запретили ввоз всех книг из России Глава Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей заявил о запрете на ввоз книг из России. "С 1 января до 1 апреля запретили, пока не будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизм проверки", – сказал он. Отметим, на Харьковской таможне заверили, что никаких документов, запрещающих ввоз, к ним не поступало.

Источник: korrespondent.net