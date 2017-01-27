В США заговорили о скором снятии санкций с Москвы

Санкции против России могут быть сняты администрацией Трампа в ближайшее время. Об этом заявил старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье со ссылкой на свои источники в Белом доме.

DC sources say that Trump admin has an executive order ready to lift Russia sanctions. @POTUS to talk to Merkel and then Putin on Saturday — Fabrice Pothier (@FabricePothier) 26 января 2017 г.

Фабрис Потеье сообщил, что в ближайшую субботу, 28 января, Трамп проведет телефонные разговоры с канцелером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее информацию о возможном звонке Трампа Путину подтверждали и другие источники.

Слова Потье подтверждает и сотрудница авторитетного американского издания Politico Сьюзен Глассер.

Hearing Trump world has text of order floating around to ease Russia sanctions. Will they put out before Tillerson confirmed SecState? — Susan Glasser (@sbg1) 26 января 2017 г.

Какие именно санции могут быть отменены - источники не сообщают.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что надеется "поладить" с Россией, так как это благоприятно скажется на обеих странах.

Источник: korrespondent.net