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27. 01. 2017

В США заговорили о скором снятии санкций с Москвы

 
Санкции против России могут быть сняты администрацией Трампа в ближайшее время. Об этом заявил старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council (США) Фабрис Потье со ссылкой на свои источники в Белом доме. 
 

DC sources say that Trump admin has an executive order ready to lift Russia sanctions. @POTUS to talk to Merkel and then Putin on Saturday

— Fabrice Pothier (@FabricePothier) 26 января 2017 г.
 
Фабрис Потеье сообщил, что в ближайшую субботу, 28 января, Трамп проведет телефонные разговоры с канцелером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее информацию о возможном звонке Трампа Путину подтверждали и другие источники.
 
Слова Потье подтверждает и сотрудница авторитетного американского издания Politico Сьюзен Глассер.
 

Hearing Trump world has text of order floating around to ease Russia sanctions. Will they put out before Tillerson confirmed SecState?

— Susan Glasser (@sbg1) 26 января 2017 г.
 
Какие именно санции могут быть отменены - источники не сообщают.
 
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что надеется "поладить" с Россией, так как это благоприятно скажется на обеих странах.
 
 

Источник: korrespondent.net

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