Сутки в АТО: погибли двое военных

За сутки 26 января в зоне АТО было зафиксировано 63 обстрела украинских позиций. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении из 152-миллиметровой артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия накрыли огнем Широкино, а из 122-миллиметровой – Талаковку. Из минометов разных калибров велся огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Новогригоровку, Гнутово и Павлополь. В районе Новотроицкого была зафиксирована снайперская активность.

На Луганском направлении применили РСЗО БМ-21 Град, выпустив в сторону украинских позиций в районе Новозвановки 20 снарядов. В этом же районе применили и 122 миллиметровую артиллерию. Крымское, Новотошковское, Новозвановка, Водяное, Новоалександровка и Попасная были обстреляны из 120 и 82 миллиметровых минометов.

На Донецком направлении применили минометы разных калибров в районе Авдеевки, Верхнеторецкого, Зайцево. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреляли Новгородское, Каменку и Авдеевку.

"Двое наших военнослужащих погибли", - заявили в штабе.

В ДНР также заявили об увеличении обстрелов. Как утверждает так называемое командование, "режим тишины" нарушался 875 раз.

Кроме того, в ЛНР сообщается о ранении двух человек в Брянке во время якобы ночного обстрела со стороны ВСУ. Всего, по данным сепаратистов, за сутки было пять нарушений режима тишины.

Напомним, вчера, 26 января соощалось, что погиб один военный.

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Источник: korrespondent.net