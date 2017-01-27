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27. 01. 2017

В Сумах произошел взрыв в многоэтажке

 
В Сумах на ул. Холодногорской, 33/1 произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщают The Sumy Post. 
 
По словам жителей дома, причиной стала неудачная установка газового счетчика, приведшая к повреждению газовой трубы. На место происшествия прибыла скорая и пожарная. Официального комментария Сумыгаз пока не дал. 
 
По информации пресс-секретаря национальной полиции в Сумской области Эльвиры Бигановой, предварительно жертв и разрушений зданий нет.
 
"Предварительно могу сказать, что произошел взрыв газовоздушной смеси. Откуда и почему, сейчас выясняют взрывотехники. Не исключают, что утечка газа могла произойти из газовой магистральной трубы. Жертв и разрушений нет", - заявила Биганова.
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что в начале января в Сумах в жилом доме произошел взрыв. Тогда погибла пожилая женщина. Виновным признали психически больного мужчину.
 
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Источник: korrespondent.net

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