Борьба за дорогу. Как делят Укрзалізницю

Последнее заседание правительства запомнилось прямым конфликтом между премьером Владимиром Гройсманом и министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

Гройсман вступился за главу Укрзалізниці Войцеха Бальчуна, который давно конфликтует с Омеляном.

Стороны вошли в клинч, выхода из которого пока не видно.

Корреспондент.net разбирался в конфликте из-за Укрзалізниці.

Министра лишили влияния

Бальчун и Омелян конфликтуют еще с осени. Поляка поддерживает Гройсман и накануне он сделал серьезный шаг, чтобы избавить своего протеже от "надоедливого" министра.

Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав Укрзалізниці, согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления предприятия.

Решение было проведено без согласования с министром.

В старой редакции устава министр инфраструктуры вносил членов правления Укрзалізниці и наблюдательного совета компании. Сейчас органом управления стал Кабмин, который всех будет вносить сам.

Битва на Кабмине

Бальчун пришел на Кабмин отчитываться за работу за год и обвинил министра инфраструктуры в саботаже и блокировании его работы.

Министр инфраструктуры в свою очередь раскритиковал политику правительства и руководства Укрзалізниці и передал премьер-министру документы по "коррупционной деятельности на железной дороге".

"У меня вопрос к господину Балчуну также. Как работается с господином Михальчуком? Насколько хорошо поддерживает господин Дубневич? Потеря от коррупционных действий на 1 миллиард гривен в 2016 году. Это откуда? Кто эти лица? Чем занимаются заместители региональных железных дорог по вопросам реформы, по коррупции? ", - отметил Омелян.

Балчун отреагировал на обвинения министра Омеляна.

"Я честно некомфортно себя чувствую в таком ежедневном диалоге с министром, который не способствует ни реформам, ни Украине. Я не отвечаю за все судебные дела, которые остались нам в наследство, на 360 млн долларов. Эти дела уже проигранные во всех инстанциях. Мы можем спасти ситуацию там, где это возможно ", - сказал поляк.

"Мои советники постоянно мне говорят, что надо больше пиара, потому что в этой стране это самое важное. Мы этим не занимаемся. Сравнивая с масштабами того, что мы застали, это лучшее, что мы сделали", - отметил Балчун.

Как известно, Укрзалізниця закупает запчасти, которые производят компании братьев Дубневичей, народных депутатов от Блока Петра Порошенко.

Гройсман вступился за поляка

Во время заседания Кабинета министров премьер-министр Владимир Гройсман выразил поддержку Балчуну в споре с Омеляном.

Гройсман спросил Балчуна, где тот работал последние 5-7 лет, на что тот ответил, что был председателем наблюдательного совета польской авиакомпании "ЛОТ" и шефом грузовой польской железной дороги.

После этого Гройсман спросил Омеляна, где он работал последние 5 лет.

"Я работал в правительстве Украины после завершения университета, но, когда у меня не хватает компетенции, я привлекаю независимых экспертов, которые дают мне объективную картину происходящего", - сказал он.

На это Гройсман сказал, что сейчас у Омеляна нет экспертных знаний в железных дорогах.

"Министр – это серьезная личность, должен поддержать и привести к успеху. Министр не может позволять себе личных отношений по отношению к подчиненным. Я не хотел бы, чтобы личные отношения были заложниками успеха украинской железной дороги", - сказал премьер.

Новый тариф

Пока чиновники решают, кто из них больший босс, Мининфраструктуры предлагает поэтапное повышение тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа во внутреннем сообщении в 2017 году с 1 апреля на 10% и с 1 октября на 10% во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов "Интерсити+").

Отметим, что в этом вопросе стороны конфликта демонстрируют полное взаимопонимание.

Источник: korrespondent.net