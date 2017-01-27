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27. 01. 2017

В Чили бушуют сильнейшие пожары в истории страны

В Чили не утихают сильные лесные пожары, самые масштабные за всю историю страны. В центральной части страны зафиксировано 85 очагов возгорания, огонь охватил территорию 190 тысяч гектаров.

Жертвами пожаров стали уже десять человек, в том числе трое пожарных. Ранее сообщалось о шести погибших.

Местные власти сообщают о полном уничтожении небольшого городка Санта-Ольга. Около четырех тысяч его жителей остались без крова.

Свою помощь в борьбе с бедствием предложили Мексика, Перу, Франция, США и РФ.

Напомним, лесные пожары в Чили бушуют уже несколько недель.

Источник: korrespondent.net

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