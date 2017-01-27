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27. 01. 2017

Укрзализныця запускает два новых поезда Интерсити

 
Дополнительный поезд Интерсити+ из Киева до Харькова запустят в феврале. Он будет ходить по пятницам и воскресеньям через Полтаву и Миргород. Об этом сообщается на сайте ведомства.
 
Еще один дополнительный поезд Интерсити+ пустят до Запорожья. С февраля он будет курсировать шесть дней в неделю, кроме вторника. 
 
Напомним, ранее сообщалось, что Укрзализныця планирует запустить еще один прямой маршрут в Польшу. 
 
Кроме того, Мининфраструктуры заявило о поднятии стоимости проезда на 10% с апреля и октября на поезда во внутреннем сообщении.
 
Укрзализныця запустит поезда в Болгарию и Австрию

Источник: korrespondent.net

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