Прах писателя Олеся привезли в Украину

Самолет с прахом украинского писателя Александра Олеся и его супруги прибыл в киевский аэропорт Борисполь. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию из МИД Украины.

"Нашей задачей было скоординировать доставку праха Александра Олеся в Украину. Мы свою задачу выполнили. Сегодня он прибыл в Киев", – сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что дальнейшее информирование о ходе событий – на уполномоченных органах в правительстве, в частности, на Министерстве культуры Украины.

Сегодня состоится брифинг министра культуры Украины Евгения Нищука, посвященный вопросу перезахоронения Олеся и его жены.

Как сообщал Корреспондент.net, 3 января 2017 года на Ольшанском кладбище в Праге принудительно эксгумировали останки Олеся. В могиле собирались похоронить Владимира Михайлишина, который ухаживал за могилой украинского писателя.

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД срочно вмешаться в эту ситуацию. 14 января власти Чехии дали разрешение на передачу Украине эксгумированных останков поэта. Перезахоронят Олеся и его жену на Лукьяновском кладбище в Киеве.

Источник: korrespondent.net