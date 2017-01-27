Лента RSS
Подписаться на ленту
27 января 2017, пятница, 12:33
+2°C
Завтра +2°C
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
27. 01. 2017

Лукашенко: Братская Украина воюет за независимость

 
Во время общения с научными и научно-педагогическими работниками президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина сегодня воюет за свою независимость. Об этом сообщает Белта.
 
"Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый. Наверное, Бог перед нами поставил эти тяжелые задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть все это мы можем, только объединившись", - сказал Лукашенко. 
 
Президент Беларуси также добавил, что главное направление борьбы страны за независимость "проходит через экономику - не в военной сфере, не в политической", поэтому необходимо ускоренными темпами заниматься развитием экономики.
 
Напомним, ранее Лукашенко заявил, что страна должна компенсировать сокращение поставок российской нефти за счет закупки топлива у других стран.
 
Лукашенко: Беларусь никогда не будет агрессором

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.