В Подмосковье у пенсионера нашли арсенал и символику Правого сектора

Госгвардия и МВД России отчитались о задержании жителя Подмосковья, который хранил у себя оружие, нацистская форма времен Второй мировой войны и флаги Правого сектора.

Сообщается, что по месту жительства задержанного обнаружено и изъято: шесть пистолетов, 10 револьверов, восемь карабинов, три винтовки, три пистолета-пулемета, девять ружей, две гранаты, 17 единиц выстрелов ВОГ, более 12 тыс единиц боеприпасов, а также оборудование для изготовления и модернизации боеприпасов в домашних условиях.

Установлено, что все представленные на исследование образцы оружия являются пригодными для стрельбы боевыми патронами.

Рядом с домом хозяина арсенала обнаружили бункер, рассчитанный на длительное пребывание четырех человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что в России судят пятерых россиян за участие в АТО на Донбассе на стороне Правого сектора.

На Донбассе нашли тайник с оружием и боеприпасами

Источник: korrespondent.net