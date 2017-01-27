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27. 01. 2017

В Подмосковье у пенсионера нашли арсенал и символику Правого сектора

 
Госгвардия и МВД России отчитались о задержании жителя Подмосковья, который хранил у себя оружие, нацистская форма времен Второй мировой войны и флаги Правого сектора.
 
Сообщается, что по месту жительства задержанного обнаружено и изъято: шесть пистолетов, 10 револьверов, восемь карабинов, три винтовки, три пистолета-пулемета, девять ружей, две гранаты, 17 единиц выстрелов ВОГ, более 12 тыс единиц боеприпасов, а также оборудование для изготовления и модернизации боеприпасов в домашних условиях.
 
Установлено, что все представленные на исследование образцы оружия являются пригодными для стрельбы боевыми патронами.
 
Рядом с домом хозяина арсенала обнаружили бункер, рассчитанный на длительное пребывание четырех человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что в России судят пятерых россиян за участие в АТО на Донбассе на стороне Правого сектора.
 
На Донбассе нашли тайник с оружием и боеприпасами

Источник: korrespondent.net

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