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27. 01. 2017

Порошенко летит к Меркель

Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на брифинге в пятницу, 27 января.

"Президент в понедельник (30 января, – ред.) посетит Берлин, где у него состоятся переговоры с Меркель", – сообщил Цеголко.

По его словам, основной темой переговоров станет ситуация на Донбассе и реализация Минских соглашений.

В свою очередь немецкий телеканал N-tv сообщает о предстоящем разговоре Меркель с президентом США Дональдом Трампом. По информации источника телеканала, разговор состоится в субботу, 28 января. Ожидается, что основными темой разговора станет политический курс в отношении России и Украины.

Напомним, 19 января Меркель вместе с президентами Франции и РФ провели телефонный разговор, где договорились продолжить встречи "нормандской четверки".

Источник: korrespondent.net

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