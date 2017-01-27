Порошенко летит к Меркель

Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на брифинге в пятницу, 27 января.

"Президент в понедельник (30 января, – ред.) посетит Берлин, где у него состоятся переговоры с Меркель", – сообщил Цеголко.

По его словам, основной темой переговоров станет ситуация на Донбассе и реализация Минских соглашений.

В свою очередь немецкий телеканал N-tv сообщает о предстоящем разговоре Меркель с президентом США Дональдом Трампом. По информации источника телеканала, разговор состоится в субботу, 28 января. Ожидается, что основными темой разговора станет политический курс в отношении России и Украины.

Напомним, 19 января Меркель вместе с президентами Франции и РФ провели телефонный разговор, где договорились продолжить встречи "нормандской четверки".

Источник: korrespondent.net