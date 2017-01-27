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27. 01. 2017

Под Киевом похитили мужчину и заставили копать себе могилу

 
Полиция совместно с прокураторой задержали двух человек, которые 24 января выкрали мужчину в селе Гвоздов Васильковского района. Сначала его привели в подвальное помещение соседнего дома, где удерживали, привязав за шею к батарее, ссобщает прокуратура области. 
 
"Нанося телесные повреждения потерпевшему злоумышленники требовали денежные средства в сумме 260 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
 
Утром 25 января злоумышленники вывезли мужчину в лес и заставили копать себе могилу. Однако ему удалось их обмануть, заявив, что деньги есть у его знакомого. Приехав в соседнее селомужчина попросил остановить машину рядом с домом, в котором якобы проживает знакомый. После остановки, потерпевший забежал в магазин, и попросил вызвать работников правоохранительных органов.
 
"Благодаря совместным усилиям прокуратуры Киевской области и бойцов корпуса оперативно-внезапной действия, полка полиции специального назначения и оперативников Управления уголовного розыска полиции Киевщины, похитителей задержаны. Трем злоумышленникам объявлено о подозрении", - говорится в сообщении.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове двое мужчин похитили женщину и требовали выкуп.
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Источник: korrespondent.net

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