Под Киевом похитили мужчину и заставили копать себе могилу

Полиция совместно с прокураторой задержали двух человек, которые 24 января выкрали мужчину в селе Гвоздов Васильковского района. Сначала его привели в подвальное помещение соседнего дома, где удерживали, привязав за шею к батарее, ссобщает прокуратура области.

"Нанося телесные повреждения потерпевшему злоумышленники требовали денежные средства в сумме 260 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Утром 25 января злоумышленники вывезли мужчину в лес и заставили копать себе могилу. Однако ему удалось их обмануть, заявив, что деньги есть у его знакомого. Приехав в соседнее селомужчина попросил остановить машину рядом с домом, в котором якобы проживает знакомый. После остановки, потерпевший забежал в магазин, и попросил вызвать работников правоохранительных органов.

"Благодаря совместным усилиям прокуратуры Киевской области и бойцов корпуса оперативно-внезапной действия, полка полиции специального назначения и оперативников Управления уголовного розыска полиции Киевщины, похитителей задержаны. Трем злоумышленникам объявлено о подозрении", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове двое мужчин похитили женщину и требовали выкуп.

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Источник: korrespondent.net