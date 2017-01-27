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27. 01. 2017

Глава МИД Германии Штайнмайер ушел в отставку

 
Франк-Вальтер Штайнмайер покинул пост главы министра иностранных дел Германии. Новым главой МИД назначен экс-министр экономики и вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль. Об этом сообщает lr-online.
 
Штайнмайер возглавлял МИД Германии в течение семи лет. Пост министра он покинул в связи с намерением участвовать в президентских выборах. Президент Германии Йоахим Гаук выразил благодарность Штайнмайеру за проделанную работу в должности министра иностранных дел.
 
Новый министр иностранных дел Германии посетит США с официальным визитом на следующей неделе, сообщает газета "Хандельсблатт" со ссылкой на источники в правительстве Германии.
 
По данным издания, Зигмар Габриэль намерен посетить Вашингтон и Нью-Йорк. В Вашингтоне у него запланированы встречи с вице-президентом США Майком Пенсом и с кандидатом на пост госсекретаря США Рексом Тиллерсоном.
 
Позднее Габриэль посетит Францию, где встретится со своим французским коллегой Жан-Марком Эро.
 
Напомним, ранее о возможной отставке Штайнмайера сообщили СМИ, заявляя, что решение по кандидатуре преемника Штайнмайера будет приниматься на встрече социал-демократов 29 января. 
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Источник: korrespondent.net

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