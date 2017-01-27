Турчинов отжался в поддержку ветеранов АТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие во флешмобе 22PushUpChallenge в поддержку ветеранов АТО.

"Я надеюсь, что все мужчины в Украине, которые готовы защищать свою страну, смогут отжаться и 22, и 25 раз – сколько надо", – сказал секретарь СНБО и отжался 25 раз.

"На всякий случай с запасом", – отметил Турчинов и передал эстафету офицерам аппарата СНБО.

Напомним, Флешмоб #22PushupChallenge появился в США летом 2016 года. Его цель – обратить внимание на проблемы ветеранов, которые возвращаются после военных конфликтов к мирной жизни.

Цифра 22 связанна с тем, что каждый день, по статистике департамента США по делам ветеранов, 22 ветерана кончают жизнь самоубийством из-за проблем с адаптацией.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее во флешмобе приняли участие патрульные полицейские Киева, пять генералов Нацгвардии, а также глава Генштаба Виктор Муженко и мэр Киева Виталий Кличко.

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Источник: korrespondent.net