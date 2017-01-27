Луценко анонсировал начало суда над Януковичем

С марта начнутся открытые судебные слушания по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко во время встречи со студентами Киево-Могилянской академии 27 января, передает 5 канал.

"С марта на экранах всей страны – открытый, непредвзятый и справедливый суд над человеком, которого мы подозреваем в совершении государственной измены путем подписания письма, позволившего Путину ввести войска в Крым, а потом на Донбасс", – сказал он.

Генпрокурор также сообщил, что недавно следствие допросило последнего свидетеля по делу о государственной измене Януковича – главу Верховной Рады Андрея Парубия.

Источник: korrespondent.net