Украинцы получат новые платежки за газ, в которых будет указано потребление не только в кубометрах, но и в единицах энергии, сообщает Укринформ со ссылкой на Нацкомиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

"С целью повышения эффективности потребления природного газа и для предоставления возможности потребителям оценить потребление газа по сравнению с пользованием другими видами энергии предлагается ввести на рынке природного газа использование единиц энергии", - объяснила нововведение директор департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере НКРЕКУ Татьяна Рябуха.

Напомним, накануне Нацкомиссия повысила тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотведения.

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Источник: korrespondent.net