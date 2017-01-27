Лента RSS
Подписаться на ленту
27 января 2017, пятница, 15:40
+2°C
Завтра +2°C
+2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
27. 01. 2017

В Сирии из-за турецких авиаударов погибли десять гражданских

Рядом с сирийским городом Аль-Бал в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов погибли десять гражданских, в том числе ребенок. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.
 
"Десять гражданских лиц, в том числе ребенок, были убиты в результате турецких воздушных ударов и артиллерийских обстрелов вокруг сирийского города", - говорится в сообщении.
 
Бомбардировка осуществлялась по городу Аль-Баб и граничащему с ним району Тадиф.
 
В Генштабе Турции отчитались об успешной операции, заявив, что за сутки нейтрализовали 22-х боевиков ИГИЛ на севере Сирии.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла авиаудар по объектам ИГИЛ в Сирии, применив дальнюю авиацию.
 
Оппозиция Сирии отказалась от Конституции Кремля

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

— Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально не могу.
— Денег нет?

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.