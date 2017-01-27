В Сирии из-за турецких авиаударов погибли десять гражданских

Рядом с сирийским городом Аль-Бал в результате авиаударов и артиллерийских обстрелов погибли десять гражданских, в том числе ребенок. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

"Десять гражданских лиц, в том числе ребенок, были убиты в результате турецких воздушных ударов и артиллерийских обстрелов вокруг сирийского города", - говорится в сообщении.

Бомбардировка осуществлялась по городу Аль-Баб и граничащему с ним району Тадиф.

В Генштабе Турции отчитались об успешной операции, заявив, что за сутки нейтрализовали 22-х боевиков ИГИЛ на севере Сирии.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия нанесла авиаудар по объектам ИГИЛ в Сирии, применив дальнюю авиацию.

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Источник: korrespondent.net