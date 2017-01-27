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27. 01. 2017

Суд не рассмотрел апелляцию на арест Ефремова

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы защиты на продление ареста экс-руководителя фракции Партии регионов Александра Ефремова. Об этом сообщил адвокат бывшего депутата Александр Мельников, информирует УНН.

Заседание перенесено из-за болезни председательствующего судьи, уточнил защитник. Дату следующего заседания определят позже.

По словам Мельникова, что суд уже в седьмой раз переносит рассмотрение жалобы защиты Ефремова, арест которого продлили до 17 марта.

Ранее Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск Ефремова о законности его ареста

Напомним, ГПУ выдвинула Ефремову подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене.

Источник: korrespondent.net

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